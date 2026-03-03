Feuer im Engelbergtunnel Leonberg: Videos und Bilder zeigen Brand auf der A81 mit dunklen Rauchschwaden

Videos und Bilder zeigen Brand auf der A81 mit dunklen Rauchschwaden

14 Brand im Engelbergtunnel: Dunkle Rauchschwaden steigen empor. Foto: KS-Images.de

Am Dienstagnachmittag hat ein Sattelzug im Engelbergtunnel bei Leonberg Feuer gefangen. Die spektakuläre Rauchsäule war von Weitem zu sehen. Aktuelle Fotos und Videos vom Einsatzort.











Chaos rund um Leonberg: Am Dienstagnachmittag hat der Anhänger eines Sattelzugs auf der A81 am Nordportal des Engelbergtunnels Feuer gefangen.

Dichter, schwarzer Rauch stieg für gute 20 Minuten aus den Öffnungen des Tunnels und den Entlüftungsanlagen des Tunnels empor und konnten schon von Weitem gesehen werden. Die Rauchsäule ragte weit in den Himmel.

Ebenfalls von Weitem zu beobachten war der kilometerlange Rückstau, der sich auf der Autobahn bildete. In der Leonberger Altstadt sorgte der Brand ebenso für Verkehrschaos.

Die Erstmeldung zum Feuer im Engelbergtunnel ging bei der Polizei um 14.19 Uhr ein. Kurz darauf ertönten unter anderem im Leonberger Stadtgebiet die ersten Sirenen. Vor Ort waren laut Polizei Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte.

Inzwischen sind auch in den Sozialen Medien erste Bilder und Videos von dem Feuer zu finden (die Echtheit konnte noch nicht verifiziert werden).

Die Einsatzkräfte sind nach wie vor am Einsatzort beschäftigt.