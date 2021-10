39 Mindestens 20 Busse sind vollständig zerstört worden. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Mindestens 20 Busse sind vollständig zerstört, rund 200 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz: Wie hat Augenzeuge und Journalist Jürgen Brand den Abend erlebt und wie ist die Lage am Tag nach dem Brand?















Link kopiert

Stuttgart - In der Nacht zum Freitag hat ein gigantischer Großbrand im SSB-Betriebsbahnhof in Stuttgart mehr als 200 Feuerwehrleute in Schach gehalten. Auch, wenn am Freitag keine Flammen mehr zu sehen sind, sind die Einsatzkräfte noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Es soll verhindert werden, dass der Brand wieder auflodere, sagt Pressesprecher Daniel Anand am Morgen auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wie erlebte Journalist und Augenzeuge Jürgen Brand den Abend und wie sieht es jetzt vor Ort aus? Wie groß ist das Ausmaß der Zerstörung? Das sehen Sie im Video.

Bei dem Großbrand, den Zeugen gegen 20 Uhr meldeten, sind am Donnerstagabend mindestens 20 Busse vollständig zerstört und zwei Personen leicht verletzt worden. Die Ursache ist noch unklar. Der Schaden dürfte mehrere Millionen Euro betragen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum Brand im SSB-Depot in Stuttgart

Trotz des Feuers ist der Busverkehr am Freitag recht stabil in Fahrt gekommen. Stichproben zeigen, dass sich die Verspätungen in Grenzen halten – meist nur wenige Minuten.