Feuer im Alten Rathaus: Schaden im sechsstelligen Bereich – Feuerwehr rückt zu Brand in Küche aus

9 Die Polizei rückte auch mit einer Drehleiter an und konnte die Flammen schnell löschen. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Im Weilheimer Ortsteil Hepsisau (Kreis Esslingen) hat am Sonntagmittag das Obergeschoss des Rathauses gebrannt. Dort sind seit einigen Jahren städtische Wohnungen eingerichtet.











Am Sonntagmittag hat ein Brand in Hepsisau (Kreis Esslingen) einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, richtete ein Feuer im Obergeschoss des Rathauses offenbar einen Schaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro an.

Nachbarn hatten kurz nach 13.45 Uhr Brandgeruch sowie einen Rauchmelder aus dem betroffenen Gebäude wahrgenommen und den Notruf getätigt. Die Feuerwehr konnte den Brand in einer Küche im zweiten Obergeschoss rasch löschen und belüftete das Gebäude.

Offenbar niemand verletzt

Alle Bewohner des Gebäudes konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte hierfür die Zubereitung von Essen auf dem Herd in Betracht kommen.