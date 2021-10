39 Nur noch traurige Gerippe in der Busdepothalle in Gaisburg Foto: 7aktuell/Andreas Werner

Erst Düsseldorf, dann Hannover, jetzt Stuttgart: Der Großbrand im SSB-Depot wirft ein Schlaglicht auf Hybridbusse in den Fuhrparks. Keine der Ursachen ist geklärt.















Stuttgart - Die Zeiger auf den Uhren am Dach der Abstellhalle stehen auch am Freitag noch auf Punkt acht. Gegen 20 Uhr am Donnerstag ist hier an der Ulmer Straße in Gaisburg das Chaos ausgebrochen, ein flammendes Inferno, das 23 Linienbusse und zwei historische Busse der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) vollkommen zerstört hat. „Und es hätte noch schlimmer enden können“, sagt SSB-Vorstand Thomas Moser am Tag danach am Ort des Geschehens.