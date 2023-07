1 Feuer an Bord: waren Elektroautos die Ursache? Foto: dpa

Experten sehen kein erhöhtes Risiko durch Elektroautos. Doch beim Löschen ist einiges zu beachten.















Link kopiert

Der Brand auf dem Frachter Fremantle Highway könnte in Zusammenhang mit den Elektroautos an Bord stehen. Es wäre nicht der erste Fall dieser Art. Was man darüber wissen sollte.

Haben E-Autos ein höheres Brandrisiko? Sicherheitsexperten sehen die Stromer hier nicht im Nachteil. Tendenziell sei das Risiko, dass Elektroautos bei einem Unfall in Brand geraten, sogar etwas geringer als etwa bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, sagt Björn Maiworm, Branddirektor bei der Feuerwehr München und Experte für Lithium-Ionen-Akkus beim Deutschen Feuerwehrverband. Allerdings gebe es dazu vergleichsweise wenig Daten. Darauf verweist auch Markus Egelhaaf, Teamleiter Unfallforschung bei Dekra. Ganz unabhängig von der Antriebsart hätten Autos heute eine höhere Brandlast als etwa in den 1980er-Jahren – sprich: wenn sie brennen, wird mehr Energie und Rauch freigesetzt. Der Experte verweist auf den höheren Anteil brennbarer Materialien in Karosserie und Innenraum.

Sind brennende E-Autos schwerer zu löschen? „Jein mit Tendenz zu Nein“, meint Maiworm. Das Löschen dauere zwar oft länger, aber im Großen und Ganzen sei es mit der richtigen Vorgehensweise kein Problem, solche Fahrzeuge zu löschen. Wichtig sei, dass die Feuerwehrleute entsprechend geschult seien. Auf diesem Gebiet sei der Feuerwehrverband derzeit sehr aktiv. Entscheidend sei es, die brennende Batterie mit genügend Wasser zu kühlen, sagt Egelhaaf.

Wann können sich Akkus entzünden? In den heutigen Lithium-Ionen-Akkus, die neben E-Autos auch viele Elektrogeräte mit Strom versorgen, sind große Energiemengen gespeichert. Wird diese Energie durch einen Kurzschluss schlagartig freigesetzt, kann der Akku in Brand geraten. Auslöser können mechanische Beschädigungen sein – zum Beispiel durch starke Erschütterungen bei einem Fall aus großer Höhe. Auch eine Überhitzung oder das Laden mit zu hoher Leistung können zu Schäden und damit zu einem erhöhten Brandrisiko führen. Maiworm verweist aber darauf, dass die Akkus von E-Autos in der Regel so gut geschützt sind, dass sie kaum mechanisch beschädigt werden können.

Warum erregen brennende E-Autos so viel Aufmerksamkeit? Egelhaaf führt das auf eine gewisse Skepsis gegenüber der neuen Antriebstechnik zurück, die aber nicht durch Fakten gedeckt sei. „Wenn in China irgendwo ein E-Auto-brennt, geht das Video davon um die ganze Welt“, sagt der Dekra-Experte. Wenn zur gleichen Zeit in Deutschland mehrere konventionelle Autos brennen würden, interessiere das kaum jemanden.