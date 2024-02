Feuer auf Fastnachtswagen in Kehl: Schwere Brandwunden – Zahl der Verletzten steigt auf mindestens acht

1 Bei einem Faschingsumzug in Kehl ist am Sonntag ein Faschingswagen in Brand geraten. Foto: dpa/Einsatzreport24

Beim Brand eines Fastnachtswagens bei einem Umzug im baden-württembergischen Kehl sind nach neuen Angaben mindestens acht Menschen teilweise schwer verletzt worden.











Beim Brand eines Fastnachtswagens bei einem Umzug im baden-württembergischen Kehl sind nach neuen Angaben der Polizei mindestens acht Menschen teilweise schwer verletzt worden. Wie die Beamten am Montag in Offenburg mitteilten, befand sich einer der Verletzten mit schweren Brandwunden in einer Spezialklinik. Auf dem Wagen hatte es am Sonntag eine Verpuffung gegeben. Zunächst war die Rede von fünf Verletzten.

„Die Anzahl der Verletzten beruht auf derzeitigen Erkenntnissen und könnte sich noch erhöhen“, erklärte die Polizei am Montag weiter. Die Ermittlungen zur Ursache laufen weiter. In den Blick genommen werde dabei unter anderem ein Stromaggregat, an dem sich die Verpuffung ereignet hatte. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat lägen derzeit nicht vor, betonten die Beamten weiter.

Laut der Polizei waren Menschen nach der Verpuffung aus dem Fastnachtswagen auf die Straße gesprungen. Verletzungen der Betroffenen resultierten demnach sowohl aus dem Brand als auch vom Aufprall auf den Asphalt. Der Wagen wurde schwer beschädigt, der Fastnachtsumzug nach dem Vorfall abgebrochen.

Sachverständiger soll Näheres zur Brandursache ermitteln

Nach Angaben der Polizei soll nun ein Sachverständiger bei der Suche nach der Ursache für das Feuer helfen. Unklar sei unter anderem, ob das betreffende Stromaggregat zum Brandausbruch überhaupt in Betrieb gewesen sei oder noch andere elektrische Geräte genutzt worden seien, teilte die Polizei am Montag mit. Der ausgebrannte Anhänger sei sichergestellt worden. Als Ursache des Feuers nannte die Polizei zunächst die Verpuffung eines Aggregats auf einem Anhänger.