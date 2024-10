Feuer auf der Straße in Esslingen: Autobrand mit Wasser und Kleidungsstücken gelöscht

Feuer auf der Straße in Esslingen

1 Die Feuerwehr war bei einem Autobrand im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Der Motorraum eines Autos hat in Esslingen aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend. Zeugen gelang es demnach, den Brand mit Kleidungsstücken und Wasser zu löschen.











Schlimmeres haben womöglich Passanten in der Brandenburger Straße in Esslingen am Sonntagabend verhindert. Wie die Polizei berichtet, haben sie gegen 17.50 Uhr die Flammen aus dem Motorraum eines Autos bemerkt, das sie passierte, und die Fahrerin darauf aufmerksam gemacht.

Polizei: Ursache noch unbekannt

Mithilfe von Wasser und Kleidungsstücken habe der Brand gelöscht werden können. Die Feuerwehr habe dann die Batterie des Wagens abgeklemmt und ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten aufgenommen. Das Auto habe abgeschleppt werden müssen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei aber niemand. Ihr zufolge ist die Ursache des Brandes noch unbekannt.