Feuer auf der Mare Frisium: Segelschiff brennt im Hamburger Hafen nahe Elbphilharmonie

1 Das traditionsreiche Segelschiff geriet mitten in der Nacht in Brand. (Archivbild) Foto: Georg Wendt/dpa

Ein mehr als hundert Jahre alter Dreimaster in der Hafencity fängt an Heiligabend Feuer. Über die Brandursache wird noch spekuliert.











Link kopiert

Hamburg - Im Hamburger Hafen ist nahe der Elbphilharmonie ein Feuer an Bord des Traditions-Segelschiffs Mare Frisium ausgebrochen. Aus dem Ruderhaus des 50 Meter langen Dreimasters am Sandtorkai in der Hafencity stieg dichter, schwarzer Rauch auf, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die kurz nach Mitternacht alarmierten Einsatzkräfte löschten die Flammen vom Ufer aus, die angerückten Löschboote wurden nicht gebraucht. Verletzte gab es nicht, das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.

Zum Zeitpunkt des Brandes war laut Feuerwehr niemand an Bord des mehr als hundert Jahre alten Museumsschiffs, das heute vor allem als Eventlocation genutzt wird. Die Brandursache war zunächst unklar, vermutet wurde aber ein technischer Defekt, etwa ein Kabelbrand.