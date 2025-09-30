Feuer auf dem Festgelände: Wohnwagen brennt auf Cannstatter Wasen – zwei Hunde sterben

1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Am Montagabend gerät ein Wohnwagen auf dem Cannstatter Wasen in Brand. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort. Doch für zwei Hunde kommt die Hilfe zu spät.











Link kopiert

Auf dem Cannstatter Wasen ist am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen: Wie die Feuerwehr mitteilt, meldeten mehrere Anrufer gegen 22:40 Uhr einen Brand in einem Wohnwagen. Da ein Löschfahrzeug der Feuerwehr an der temporären Feuerwache für das Festgelände stationiert war, konnten die Einsatzkräfte schnell vor Ort sein und den Brand bekämpfen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und so verhindern, dass sie auf weitere Wohnwagen übergriffen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Zwei Hunde konnten allerdings nur noch tot aus dem Wohnwagen geborgen werden.

Besucherinnen und Besucher des Cannstatter Wasens waren nicht gefährdet, so die Feuerwehr. Die Verantstaltung konnte um 23 Uhr planmäßig beendet werden.