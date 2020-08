1 Die Foto: Pixabay/Matthias Böckel

Der Fahrer konnte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bekämpfen.

Altbach - Ein technischer Defekt dürfte am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr Grund für den Brand eines Pkw VW auf der B 10 gewesen sein. Der Brand, der bei der Fahrt in Richtung Stuttgart im Motorraum des Sharan ausbrach, wurde durch den 57-jährigen Fahrzeuglenker sowie einem hinzugekommenen Verkehrsteilnehmer bis zum Eintreffen der Feuerwehr eigenständig bekämpft. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, er wurde abgeschleppt. Auf der B 10 kam es aufgrund der Löscharbeiten zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.