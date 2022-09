24 Die erste Esslinger Wein-Lounge kam bei den Gästen gut an und war aus Sicht der Organisatoren ein Erfolg. Foto: Ines Rude

Einkaufsnacht, Wein-Lounge und geöffnete Denkmäler haben am Samstag viele Menschen in die Innenstadt gezogen. Ein gutes Zusammenspiel, finden Organisatoren und Gäste.















Link kopiert

Zwei Stelzenläufer in funkelnden Kostümen laufen durch die Webergasse, bewundert von Passanten, die ihre Handys für ein Foto zücken: Es ist lange Einkaufsnacht „ES funkelt“. „Es ist viel mehr los, als in den Vorjahren“, freut sich Hutmacherin Birgit Sophie Metzger. Sie hat ihr Geschäft „Szenario“ schon oft zu „ES funkelt“ bis spätabends geöffnet. In diesem Jahr flanieren besonders viele an ihrem Laden vorbei, der sonst eher am Rande der Veranstaltung lag. Denn schräg gegenüber hat die Stadtbücherei im Pfleghof geöffnet wegen der Nacht des offenen Denkmals. „Eine tolle Idee, das zusammen zu veranstalten“, findet Metzger.