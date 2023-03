1 Die Festungsruine Hohenneuffen ist ein Besuchermagnet. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten/Achim Mende

Vom 1. April an werden wieder regelmäßig Führungen auf der größten Festungsruine im Landkreis Esslingen angeboten. Ein Besuch lohnt sich.















Link kopiert

Die Festungsruine Hohenneuffen kann auf eine über 900-jährige Geschichte zurückblicken, in der sie mächtigen Adelsgeschlechtern als Wohnsitz und Verteidigungsanlage diente. Wer mehr über die Nutzung der Burg erfahren und einige ihrer früheren Bewohner kennenlernen möchte, kann sich von April bis Oktober einer der Burgführungen anschließen.

Der einstündige Rundgang führt zu den interessantesten Bereichen der mittelalterlichen Ritterburg und der frühneuzeitlichen Festungsanlage. Die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts wird dabei nicht ausgespart. Die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg, die die Betreuung des Hohenneuffen im Jahr 2017 übernommen haben, laden Interessierte dazu von Mittwoch bis Freitag, jeweils um 15 Uhr, sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen um 13 und 15 Uhr ein.

Über Frauen, Kultur, Weingenuss

Die Burgenrundgänge werden durch ein breit gefächertes Angebot an Sonderführungen ergänzt. „Luitgard und Helga“, eine mittelalterliche Magd und eine Küchenhilfe der 1940er Jahre, beleuchten erstmals am 5. Mai die Geschichte der Burg auf ihre ganz eigene Art und Weise und berichten von Frauen, Kultur und Weingenuss. Die Führung „Hinter Schloss und Riegel“ entführt ab dem 23. April regelmäßig den Besucher in die geheimnisvolle Welt der Gefangenen auf dem Hohenneuffen.

Wer die Burg fast allein im Morgengrauen erleben möchte, kann mit der Führung „Aurora“ (erster Termin ist am 14. Mai) und einem kleinen, aber feinen Frühstück auf dem Neuffen den Tag begrüßen. Für die jungen Besucher bietet sich die Familienführung „Leben auf der Ritternburg“ an, bei der Ritterschwert und Kettenhemd ausprobiert werden dürfen. Die erste Gelegenheit dazu besteht am 12. und 13. April.

Ein Angebot für Sternengucker

Ein besonderes Erlebnis stellt darüber hinaus auch immer ein Besuch der Falknervorführung von Wolfgang Weller dar, dessen Eulen- und Greifvögel die Besucher seit vielen Jahren in ihren Bann ziehen. Er zeigt am Sonntag, 2. April, um 14 Uhr wieder seine Show. Seit kurzem sind unter kundiger Leitung der „Sternlesgucker aus dem Schwabenland“ auf dem Hohenneuffen auch Sternbeobachtungen möglich – erstmals am Freitag, 31. März, um 21 Uhr.

Die bewirtschaftete Burganlage ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung zu den Führungen ist nicht erforderlich. Tickets (fünf Euro für Erwachsene) können am Kassenhaus im Oberen Burghof erworben werden.

Infos zu den Führungen gibt es online unter www.festungsruine-hohenneuffen.de .