Festtagsstimmung: Weihnachtsbaum und Truthähne im Weißen Haus

3 Melanie Trump nimmt den Weihnachtsbaum in Empfang. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Washington - Das Weiße Haus ist in Festtagsstimmung. First Lady Melania Trump nahm in einer kleinen Zeremonie den offiziellen Weihnachtsbaum in Empfang. Der Baum wurde von einer Pferdekutsche auf das Gelände des Weißen Hauses gebracht. Melania umrundete die Kutsche, in einen weißen Mantel gekleidet und mit langen roten Handschuhen. "Das ist ein schöner Weihnachtsbaum", sagte sie. Der Weihnachtsbaum wird im sogenannten Blauen Raum im Weißen Haus aufgestellt.

Unterdessen bereiten sich die ganzen USA auf das große Familienfest Thanksgiving vor, bei dem es am Donnerstag traditionell Truthahn zu essen gibt. Ebenso traditionell ist eine Zeremonie im Weißen Haus, bei dem ein Truthahn "begnadigt" wird. In diesem Jahr sind die Truthähne Gobble und Waddle ausgewählt worden. Melania Trump rief die Öffentlichkeit dazu auf, darüber abzustimmen, welcher Truthahn am Dienstag für die Zeremonie ausgewählt werden soll.

Gobble and Waddle haben jedenfalls für ihre Zeit in Washington ein gutes Hotel gestellt bekommen. Sie übernachten im luxuriösen Willard InterContinental Hotel direkt am Weißen Hauses. Nach der Zeremonie kehren beide Truthähne nach North Carolina zurück, wo sie den Rest ihres Lebens in Sicherheit auf einer Farm verbringen dürfen.