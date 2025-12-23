1 Falls die gesellige Runde gemeinsam singen möchte: Notenblätter und Liedtexte liegen bereit. (Symbolfoto) Foto: Felix Hörhager

Der DRK-Ortsverein Wernau lädt die Bevölkerung erstmals zu einer Feier ein: Am 26. Dezember kann man schöne Stunden in geselliger Runde verbringen – ohne Anmeldung, ohne Bedingungen.











Niemand soll an Weihnachten alleine bleiben. Niemand soll aus finanziellen Gründen auf eine Feier verzichten müssen. Deshalb lädt der DRK-Ortsverein Wernau am Freitag, 26. Dezember, zwischen 11 und 15 Uhr jeden Interessierten dazu ein, den zweiten Weihnachtsfeiertag in geselliger Runde zu verbringen – ohne Anmeldung, ohne Bedingungen. „Wir möchten einen Raum schaffen, in dem sich Menschen willkommen, gesehen und wertgeschätzt fühlen“, heißt es in der Einladung.

Der Ortsverein freut sich auf „eine besondere Premiere“: Die Weihnachtsfeier ist die erste Aktion der gerade erst gegründeten Rot-Kreuz-Gemeinschaft „Wohlfahrt- und Sozialarbeit“. Mit ihr erweitert das DRK Wernau sein Angebot über die Bereitschaft und die Jugendgruppe hinaus. Die neue Gemeinschaft widmet sich verschiedenen sozialen Aufgaben und will die Lebenssituation benachteiligter und hilfebedürftiger Menschen verbessern. Zur Zielgruppe gehören Kinder und Jugendliche sowie Familien, aber auch ältere und kranke Menschen.

„Wir freuen uns auf jeden, der zu uns kommt.“ Celine Prasch, Ortssozialleiterin

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind im DRK-Haus in der Daimlerstraße all jene gern gesehen, „die sich zum Fest „Gemeinschaft, Wärme und ein schönes Miteinander“ wünschen. „Wir freuen uns auf jeden, der zu uns kommt“, betont Celine Prasch, die Ortssozialleiterin des DRK Wernau. Zusammen wolle man „ein herzvolles Weihnachtsfest erleben“.

Das Wernauer DRK lädt die Bevölkerung erstmals zu einer Weihnachtsfeier ein. Foto: DRK

Gäste der DRK-Weihnachsfeier erhalten Essen und ein Geschenk

Die Besucher erwartet eine warme Mahlzeit: Chili con Carne mit Brot. Zudem gibt es salzige Snacks sowie Kaffee, Kuchen und Muffins. Auch ein Geschenk wird jeder Gast erhalten – als „Zeichen der Wertschätzung und Hoffnung“. Die kleinen Tonhäuschen, die mit einem Teelicht beleuchtet werden können, liegen schon parat, berichtet Matthias Aierle, der Leiter der DRK-Bereitschaft. „Diese kleinen Häuschen wurden von einem unserer Mitglieder gefertigt.“ Und sollte in der Runde spontan der Wunsch geäußert werden, gemeinsam zu singen, auch darauf sind die Gastgeber eingestellt: „Wir haben Notenblätter und Liedtexte in gedruckter Form vorbereitet.“

Wie viele Menschen zur Weihnachtsfeier kommen werden, das lässt sich laut Aierle schwer einschätzen. Der Ortsverein stellt sich auf etwa 20 bis 30 Personen ein. „Sollten mehr Gäste als gedacht kommen, sind wir auch darauf vorbereitet“, versichert er. Schließlich könne man auf Erfahrungen aus vielen Einsätzen und Großveranstaltungen zurückgreifen.

Auf Anmeldung zur Feier hat das DRK Wernau bewusst verzichtet

Wie der Bereitschaftsleiter erklärt, verzichtet man ganz bewusst auf eine Anmeldung zur Feier. Zum einen soll das Angebot so niederschwellig wie möglich sein, um möglichst viele Menschen zu erreichen, so Aierle. Zum anderen wolle man „keinen Druck bei den Gästen aufbauen, wenn sie aus den verschiedensten Gründen dann doch nicht teilnehmen können oder wollen“.

Acht bis zehn Helfer des Wernauer DRK werden an diesem Nachmittag die Gäste umsorgen, in der Vorbereitung sind vier bis fünf Unterstützer aktiv, berichtet Aierle. Die Kuchen werden selbst gebacken, „beim Chili können wir dank langjähriger Partner mit Spenden planen“. Für alle anderen Kosten, etwa für den Kauf von Getränken und Lebensmitteln, kommt laut Aierle der Ortsverein auf. „Das Geld hierfür erwirtschaften wir durch verschiedene Veranstaltungen, wie zum Beispiel durch Sanitätsdienste, Blutspenden und unsere halbjährliche Schrottsammlung.“