1 Meinrad Huber (links) und Eric Gauthier (rechts) feiern die Eröffnung des Colours-Festival 2022 im Theaterhaus mit dem ehemaligen Stuttgarter OB Fritz Kuhn und dessen Frau Waltraud Ulshöfer. Als Kuratoren sind Huber und Gauthier nun auch für die Festspiele Ludwigshafen tätig. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Gemeinsam haben sie das Colours-Tanzfestival in Stuttgart etabliert. Nun sind Eric Gauthier und Meinrad Huber als Programmmacher auch im Theater im Pfalzbau gefragt.















Link kopiert

An Eric Gauthier kommt gerade niemand vorbei. Der kreative Kopf von Gauthier Dance ist gefragt, ob als Protagonist von TV-Dokus oder als Tanz-Animateur draußen in der Stadt. Gemeinsam mit Meinrad Huber stellt der Kanadier in den nächsten zwei Jahren nicht nur das Programm für das Colours-Tanzfestival im Stuttgarter Theaterhaus auf die Beine, sondern bringt auch den Pfalzbau in Ludwigshafen in Bewegung: die beiden sind das neue Kuratoren-Duo für das Tanzprogramm der Festspiele Ludwigshafen.

Zum Start ist am 7. und 8. Oktober Akram Khans neue Produktion „Jungle Book reimageined“ als Deutsche Erstaufführung im Theater im Pfalzbau zu erleben. Gauthier und Huber setzen auf bekannte Gäste wie die Compañia Nacional de Danza aus Madrid und das von Martin Schläpfer geleitete Wiener Staatsballett, haben aber auch weniger bekannte Namen auf der Liste. So stellen sich in Ludwigshafen zum Beispiel ebenfalls die Tanzperformerin Verena Holtzinger und die Münchner Choreografin Nicole Beutler mit ihrer niederländischen Kompanie vor.

Der Intendant der Pfalzbau Bühnen, Tilman Gersch, blickt optimistisch auf die künftige Zusammenarbeit und sagt: „Ich freue mich sehr, dass Eric Gauthier und Meinrad Huber mit ihrer großen künstlerischen Kompetenz und ihrem Charme dem Tanzprogramm der Festspielen Ludwigshafen höchste Qualität und Glanz verleihen.“ Gauthier Dance selbst ist am 23. November mit „The Seven Sins“ vertreten; beim neuen Stück der Theaterhaus-Kompanie traten die Pfalzbau-Bühnen Ludwigshafen neben der Biennale Venedig als Koproduzenten auf.

Festspiele Ludwigshafen

Termin

Die Festspiele Ludwigshafen zeigen vom 7. Oktober bis zum 15. Dezember ein umfangreiches Programm aus allen Kunstsparten. Zu Gast sind zum Beispiel der Autor Navid Kermani (9. Oktober), das Wiener Burgtheater (29./30. Oktober) und das Berliner Ensemble (7./8. November). Das Programm findet sich unter www.theater-im-pfalzbau.de.