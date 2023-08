Festo-Azubis treten bei den „Euroskills“ an

1 Daniel Schmid (links) und Timo Oßwald waren bereits bei der Deutschen Mechatronik-Meisterschaft erfolgreich. Foto: Festo

Anfang September treten die Besten ihrer Zunft bei den „Euroskills“ in Polen an. Zur deutschen Nationalmannschaft der Berufe gehören zwei Mechatroniker-Azubis der Esslinger Firma Festo: Daniel Schmid und Timo Oßwald.















Sie sind angehende Maler, Fliesenleger, Elektroniker oder Informatiker: Rund 600 Eliten ihres Fachs aus 32 Nationen kämpfen vom 5. bis zum 9. September bei den „Euroskills“ in der polnischen Stadt Danzig in über 45 Disziplinen (Skills) um den Europameisterschaftstitel. Deutschland ist bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerb der Ausbildungsberufe mit 33 Teilnehmern in 29 Kategorien vertreten. Zur Nationalmannschaft gehören auch zwei Mechatronik-Auszubildende von Festo aus Esslingen: Daniel Schmid (19) und Timo Oßwald (20), die als Zweierteam starten. „Sie sind Talente, auf die wir stolz sind“, betont eine Firmensprecherin. „Sie haben gute Chancen bei der Meisterschaft.“