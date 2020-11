1 Die Polizei hat am Montag zwei Männer in Stuttgart verhaftet. (Symbolbild) Foto: picture alliance /dpa//Patrick Pleul

Ein 34-Jähriger war während seines Ausgangs aus dem Maßregelvollzug im Oktober geflohen, Ermittler waren ihm auf die Spur gekommen und konnten ihn am Montag dingfest machen. Sein Begleiter war auch kein unbeschriebenes Blatt.

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Donnerstag zwei Männer im Alter von 34 und 56 Jahren in Stuttgart festgenommen. Der 34-Jährige soll am 22. Oktober dieses Jahres nach einem Ausgang aus dem Maßregelvollzug nicht mehr in die Einrichtung, in der er untergebracht war, zurückgekehrt sein, der 56-Jährige wurde mit einem Haftbefehl gesucht.

Wie die Polizei meldet, waren Ermittler nach der Flucht des 34-Jährigen auf dessen Spur gekommen. Am Donnerstagabend erfolgte gegen 20.20 Uhr schließlich der Zugriff. Bei der Festnahme war der Gesuchte in Begleitung des 56-Jährigen und eines weiteren, 42 Jahre alten Mannes. Wie sich dabei herausstellte, bestand auch gegen den Begleiter ein Haftbefehl. Zudem fanden die Beamten im Fahrzeug umfangreiches Einbruchswerkzeug und bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung entsprechendes Diebesgut, das bislang jedoch keiner Straftat zugeordnet werden konnte.

Die 34- und 56-jährigen Männer wurden aufgrund eines vorliegenden Vollstreckungshaftbefehls in Polizeigewahrsam genommen, der 42-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Diebesgut, dauern an.