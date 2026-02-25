Festnahme: Verdächtiger nach Einbruch in Denkendorfer Bäckerei

1 Die Polizei hat einen Verdächtigen vorübergehend festgenommen. (Symbolfoto) Foto: imago

Nach dem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Denkendorf ermittelt die Polizei gegen einen 23-Jährigen. Warum er sich verdächtig gemacht hat.











Er soll mit dem Bargeld aus einer Trinkgeldkasse vom Tatort geflüchtet sein: Ein 23-Jähriger wird verdächtigt, in der Nacht auf Dienstag in eine Bäckereifiliale in Denkendorf eingebrochen zu sein. Bereits in der Folgenacht machte die Polizei den Mann dingfest.

Den Angaben zufolge soll der Verdächtige über ein eingeschlagenes Fenster in den Verkaufsraum in der Rechbergstraße eingedrungen sein und dort erfolglos versucht haben, Kassen und einen Tresor aufzubrechen. Der Täter sei unerkannt mit dem Bargeld aus einer Trinkgeldkasse geflohen.

Rascher Fahndungserfolg: Verdächtiger auf Fahrrad gefasst

Doch schon in der Nacht zum Mittwoch verzeichnete das Polizeirevier Filderstadt wohl einen raschen Fahndungserfolg. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, fiel laut Polizei einer eigens eingesetzten Zivilstreife in der Esslinger Straße ein verdächtiger Fahrradfahrer auf. Dieser sei in Richtung der besagten Bäckerei unterwegs gewesen und habe nach dem Erkennen der Beamten zu flüchten versucht.

Es handelte sich um den genannten 23-Jährigen, der kurz darauf aber gestoppt habe und widerstandslos vorübergehend festgenommen worden sei. „Bei ihm fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte auch ein Brecheisen, das nach derzeitigem Ermittlungsstand bei dem vorangegangenen Einbruch benutzt worden sein dürfte“, heißt es im Bericht weiter. Der junge Mann sehe nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.