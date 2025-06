Festnahme: Vater greift Kita-Personal nach Streit um Sohn an

1 Der Mann wurde festgenommen, ein Haftrichter soll am Dienstag über Untersuchungshaft entscheiden. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein Mann ist nicht damit einverstanden, wie die Kindergarten-Mitarbeiter auf einen Streit seines Sohnes reagieren. Kurzerhand schlägt er zu - und das gleich mehrfach.











Link kopiert

Neuburg/Donau - Ein Vater hat in einem Kindergarten in Oberbayern einen Mitarbeiter und zwei Mitarbeiterinnen verletzt. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war er nicht damit einverstanden, wie das Personal auf einen Streit seines Sohnes reagiert hatte.

Demnach schlug der Mann einem Erzieher und dessen Kollegin mit der Faust ins Gesicht, eine weitere Erzieherin schlug er mit dem Kopf gegen einen Türstock. Alle drei Verletzten mussten laut Polizei ins Krankenhaus.

Die Tat ereignete sich in einem Kindergarten in Neuburg an der Donau. Der Vater sei zunächst davongefahren, später habe die Polizei ihn aber an seinem Wohnort festgenommen. Er soll laut den Ermittlern am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung entscheiden soll.

Was im Fall einer Haft mit seinem Sohn passiert, wollte ein Polizeisprecher unter Verweis auf das Persönlichkeitsrecht der Familie nicht sagen.