Festnahme nach Überfall in Fellbach: Mutmaßlicher Tankstellenräuber ist 15 Jahre alt

Ein Überfall auf eine Tankstelle in Fellbach ist möglicherweise aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilte, stehe ein 15-jähriger Jugendlicher im dringenden Verdacht, am Freitag, 29. März, in dem Tankstellenshop an der Schorndorfer Straße eine Angestellte mit einem Messer bedroht und letztlich E-Shishas im Wert von rund 150 Euro erbeutet zu haben. Der Überfall war am Morgen gegen 7.40 Uhr passiert.

Gehen weitere Taten auf sein Konto?

Doch das ist nicht das Einzige, was dem Jugendlichen zur Last gelegt wird. So werde er unter anderem verdächtigt, im November vergangenen Jahres zwei Ladendiebstähle in Winnenden und Fellbach unter Mitwirkung weiterer Tatgenossen sowie im Februar einen weiteren Ladendiebstahl in Fellbach verübt zu haben. Bei Letzterem soll er sich gegen die Festnahme durch Ladenmitarbeiter gewehrt haben. Außerdem sei er bei dieser Tat ebenfalls mit einem Messer bewaffnet gewesen. Zum Einsatz war es aber wohl nicht gekommen.

Teenager in U-Haft

Der Jugendliche sei im Laufe der Ermittlungen von der Kriminalpolizei festgenommen und am vergangenen Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt worden, meldete das Polizeipräsidium Aalen nun am Dienstagabend in einer Pressemitteilung. Seither sitzt der Teenager in Untersuchungshaft. Möglicherweise gehen noch weitere Straftaten auf sein Konto. Die Ermittlungen dauerten jedenfalls noch an, schreibt die Polizei.