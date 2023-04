1 In Stuttgart hat ein Duo einen Wohnsitzlosen angegriffen (Archivbild). Foto: IMAGO/Emmanuele Contini

Zwei Männer sollen einen Wohnsitzlosen in Stuttgart angegriffen – und gegen den Kopf getreten haben. Und das alles wegen eines Tabakbeutels und einer Sonnenbrille. Die Polizei vermeldet eine Festnahme.















Link kopiert

Sie sollen einen wohnsitzlosen Mann in Stuttgart überfallen haben – nun hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer im Alter von 16 und 24 Jahren sollen einen 55-Jährigen bei ihrem unvermittelten Angriff gegen den Kopf getreten haben, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Der Wohnsitzlose zog sich dabei am Freitag leichte Verletzungen am Kopf zu.

Das Raubgut: Ein Tabakbeutel und eine Sonnenbrille

So ist es zu dem Überfall gekommen: Der 55-Jährige hatte sich gegen Mitternacht im Vorraum einer Bank am Wilhelmsplatz aufgehalten – dann griffen die beiden Männer aus heiterem Himmel an. Der Polizei zufolge entnahmen sie einen Tabakbeutel und eine Sonnenbrille aus der Jackentasche ihres Opfers.

Daraufhin rannten die beiden Männer in Richtung Olgastraße. Polizeibeamte nahmen das Duo schließlich in einem Lebensmittelmarkt fest. Am Ende wurden beide Männer wieder auf freien Fuß entlassen.