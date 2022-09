1 Dieser Blick eines Fahnders sagt zumeist: Den kenn’ ich doch! Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Spezialisierter Polizist erkennt im Stuttgarter Schlossgarten einen per Haftbefehl gesuchten Gewalttäter wieder.















Sie gelten als (Adler-)Auge des Gesetzes – die sogenannten Super Recogniser, die gesuchte Straftäter anhand von Fahndungsbildern wiedererkennen. Nun hat ein spezialisierter Polizist wieder einen Treffer gelandet – diesmal einen 25-Jährigen, der zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der Beamte war am Mittwoch gegen 16.40 Uhr privat im unteren Schlossgarten im Stuttgarter Osten unterwegs, als er den Verdächtigen am Schwanenplatz erblickte. Per Notruf verständigte er seine Kollegen. Als eine Streife an Ort und Stelle eintraf, versuchte der Mann sich zu verdünnisieren – wurde aber an der Haltestelle Mineralbäder in einer Stadtbahn aufgegriffen. Dass der 25-Jährige keine Ausweispapiere dabei hatte und außerdem falsche Personalien angab, sollte ihm nichts nützen. Auf dem Revier stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Tübingen ihn mit Haftbefehl sucht – wegen eines Gewaltdelikts. Nun sitzt er hinter Gittern. Der Beamte ist übrigens seit Jahren ein erfolgreicher Wiedererkenner. Er ist nun aufgestiegen – vom Polizeiobermeister zum Polizeihauptmeister mit Zulage.