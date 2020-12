Festnahme in Stuttgart

1 Die Polizei hat in Stuttgart einen 14-Jährigen festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Ingo Wagner

In Stuttgart erblicken zwei Beamte einen nervösen 14-Jährigen, der etwas Verdächtiges in seine Tasche steckt. Bei der Kontrolle entdecken die Polizisten dann Marihuana.

Stuttgart - Die Polizei hat am Mittwochabend in Stuttgart einen 14-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Nach Polizeiangaben beobachten zwei Beamte im Bereich der Leinenweberstraße zwei Jugendliche, die beim Erblicken der Streife einen nervösen Eindruck machten. Der 14-jährige Tatverdächtige steckte zudem etwas in seine Jackentasche.

Als die Polizisten die Jugendlichen kontrollierten, fanden sie bei dem 14-Jährigen eine Plastiktüte mit insgesamt neun offenbar verkaufsfertigen Portionen Marihuana. Auch bei der anschließenden Durchsuchung seines Zimmers wurden die Beamten fündig – unter anderem fanden sie dort dealertypische Utensilien. Die Beamten beschlagnahmten das Rauschmittel sowie die Gegenstände und übergaben den Jugendlichen im Anschluss in die Obhut seines Vaters.