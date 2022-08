1 Der Mann soll Heroin zum Kauf angeboten haben. (Symbolbild). Foto: dpa/Felix Zahn

Die Polizei beobachtet in Stuttgart einen Mann beim Dealen. Anschließend finden sie Heroin beim Tatverdächtigen – sie nehmen ihn fest.















Die Polizei hat am vergangenen Freitag in Stuttgart einen 27-Jährigen festgenommen, der mit Rauschgift gehandelt haben soll. Laut Pressemitteilung befand sich der Mann gegen 13 Uhr vor einer Bar an der Hauptstätter Straße und bot dort Drogen zum Verkauf an.

Tatverdächtige in Haft

Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten bei dem 27-Jährigen drei Verkaufsportionen mit mutmaßlichen Heroin – der Mann wurde daraufhin festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige einem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.