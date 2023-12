Festnahme in Stuttgart: Illegal American-Bulldog-Welpen importiert

1 Die Polizei hat bei einer Kontrolle illegal ins Land gebrachte Hunde entdeckt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xinfinityyyx

Zufallsfund bei einer Verkehrskontrolle: Zwei Männer werden überprüft. Da sie wegen eines Problems auffallen, überprüfte die Polizei ihr Hotelzimmer – und stößt auf illegalen Welpenhandel.











Das Stuttgarter Tierheim muss sich über die Feiertage um zwei Welpen kümmern, die noch keine Erstimpfungen hatten und so in Deutschland nicht hätten verkauft werden dürfen. Es handelt sich um zwei American Bulldogs. Die Tiere entdeckte die Polizei in der Folge einer Kontrolle im Stuttgarter Norden am Dienstag.

Gegen 15 Uhr stoppte eine Streife an der Rosensteinstraße einen Wagen. Die Stichprobe war ein Treffer: Tatsächlich hatten die beiden Männer in dem Wagen, einem Ford Focus, etwas zu verbergen. Zunächst den Fakt, dass der 23 Jahre alte Fahrer ohne gültigen Führerschein am Steuer saß. Wegen dieses Problems ging die Polizei mit ins Hotel, wo der Mann und sein 21-jähriger Beifahrer ein Zimmer gemeinsam gemietet hatten. Dort stieß die Polizei auf das nächste Problem: In der Unterkunft warteten zwei Hundewelpen auf die Männer aus Ungarn. Die Hunde der Rasse American Bulldog hatten weder den notwendigen EU-Heimtierausweis noch die Impfungen, die in Deutschland vorgeschrieben sind. Ein Tierarzt untersuchte sie, dann kamen sie ins Tierheim, wo sie vorerst bleiben müssen – sie stehen unter Quarantäne. Ob sie verkauft werden sollen, weiß die Polizei nicht. „Es gibt dafür keine Anzeichen“, sagt eine Polizeisprecherin.

American Bulldogs gelten in Baden-Württemberg nicht als Listenhund

Die Rasse gilt in Baden-Württemberg nicht als Listenhund – früher nannte man die auf der Liste der gefährlichen Hunde stehenden Rassen auch „Kampfhunde“. Sie gelten aufgrund ihres Wesens als beliebte Familienhunde. Allerdings können sie manchmal aufgrund ihrer äußeren Eigenschaften auch als Listenhund-Kreuzungen eingestuft werden. Daher braucht man vielerorts auch für sie eine Halteerlaubnis.

Immer wieder greifen die Polizei und der Zoll illegal ins Land gebrachte Hundebabys auf, die dann hierzulande verkauft werden sollen. 2018 sorgte ein Fall für Aufsehen, als auf der Autobahn ein Transporter mit 93 Hundewelpen und 21 Kätzchen gestoppt wurde.