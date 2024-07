Festnahme in Stuttgart: Handyräuber schlägt im Bordell zu

Festnahme in Stuttgart

1 Ein Dieb greift sich das Handy eines Mannes. Doch damit kommt er nicht weit. Foto: imago/Schöning (Symbolbild)

Ein Mann stiehlt im Treppenhaus eines Etablissements ein Mobiltelefon. Doch das Opfer kann ihn dingfest machen und der Polizei übergeben.











Mit einem gestohlenen Handy ist ein 21-jähriger Mann in der Nacht zum Samstag nicht weit gekommen: Er konnte noch am Tatort festgehalten werden, bis die Polizei kam und ihn festnahm. Er hatte im Treppenhaus eines Bordells an der Leonhardstraße einem 32-Jährigen das Handy aus der Tasche gezogen.

Das Opfer forderte ihn auf, stehenzubleiben. Daraufhin habe der Dieb den Bestohlenen geschlagen, meldet die Polizei. Mithilfe eines Zeugens sei es dem 32-Jährigen dann gelungen, den Mann festzuhalten und der Polizei zu übergeben. Der 21-jährige Tatverdächtige kam am Sonntag vor einen Haftrichter, der den von der Staatsanwaltschaft beantragen Haftbefehl erließ. Der mutmaßliche Dieb sitzt nun in Untersuchungshaft.