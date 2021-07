1 Die Polizei hat in Stuttgarter einen 32-Jährigen festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Anfang Juli soll ein 32-Jähriger in Stuttgart-Untertürkheim eine Frau in seiner Wohnung vergewaltigt haben. Die Polizei nahm den Mann am vergangenen Freitag fest.

Die Polizei hat am vergangenen Freitag einen 32-Jährigen festgenommen, der in Stuttgart-Untertürkheim eine Frau vergewaltigt haben soll. Nach Informationen der Polizei befand sich die 50-Jährige in der Nacht zum 3. Juli in einer Gaststätte beim Bahnhof in Untertürkheim. Als sie diese gegen 1.30 Uhr verließ, folgte ihr der 32-Jährige und sprach sie an.

Im Anschluss gingen die beiden zusammen in dessen Wohnung, wo der Tatverdächtige zunächst handgreiflich wurde und die Frau schließlich vergewaltigt haben soll. Am vergangenen Freitag erkannte das mutmaßliche Opfer den Mann in der Gaststätte wieder und alarmierte anschließend die Polizei, die den 32-Jährigen festnahm. Der Tatverdächtige sitzt nun in Haft.