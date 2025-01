Festnahme in Plochingen: 35-Jähriger uriniert und randaliert in Zug – Polizist verletzt

1 Die Polizei nahm den Betrunkenen vorläufig fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Bereits am Freitagabend hat die Polizei in Plochingen einen 35-Jährigen festgenommen, der in einem Zug randaliert und uriniert. Außerdem wehrte er sich bei seiner Festnahme so heftig, dass er einen Polizisten verletzte, berichtet ein Sprecher am Montag.

Demnach fuhr der 35-Jährige am Freitag von Friedrichshafen nach Stuttgart. Gegen 20 Uhr soll er dann während der Fahrt in ein Abteil des Zuges gepinkelt haben. Das Personal bemerkte dies und forderte den Mann auf, in Plochingen auszusteigen. Daraufhin reagierte der offenbar alkoholisierte Mann aber aggressiv und schlug mehrmals nach dem Zugbegleiter.

Randalierer wirft Notfallhammer

Zudem nahm er einen Notfallhammer aus der Halterung und warf diesen. Der Zugbegleiter blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Als diese den 35-Jährigen am Bahnhof Plochingen stellte, hatte dieser gegen mehrere Fenster und Türen getreten und verhielt sich auch den Beamten gegenüber aggressiv. Er wurde zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt. Dabei wehrte er sich und verletzte einen Polizisten. Er wurde in Gewahrsam genommen, die Ermittlungen laufen wegen mehrerer Delikte, unter anderem versuchte gefährliche Körperverletzung.