Festnahme in Ostfildern: Ladendieb wirft mit Gemüse und Blumen

1 Die Polizei hat einen mutmaßlichen Dieb vorübergehend festgenommen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Peter Kneffel

Vorläufig festgenommen hat die Polizei einen 21-Jährigen. Die Polizei verdächtigt ihn des räuberischen Diebstahls in Ostfildern (Kreis Esslingen). In einem Einkaufsmarkt soll der Mann mit Gemüse und Blumen um sich geworfen und einen 54-Jährigen verletzt haben.











Link kopiert

Ein 21-Jähriger steht nach einem Vorfall am Freitag in Ostfildern im Verdacht des räuberischen Diebstahls. Das teilt die Polizei mit. Der Mann soll gegen 18 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Hedelfinger Straße in Ruit eine Schnapsflasche entwendet haben. Als er vor dem Geschäft von einem 54-jährigen Angestellten festgehalten worden sei, sei es zur Rangelei gekommen, wobei die Flasche zerbrochen sei. Der Täter habe nach dem Angestellten geschlagen und ihn leicht verletzt.

Wurf mit Gemüse ermöglicht die Flucht

Danach soll der Verdächtige zurück im Eingangsbereich des Ladens mit Gemüse und Blumen nach dem 54-Jährigen geworfen haben, was ihm die anschließende Flucht ermöglichte. Anhand eines Fotos, das vom Ladendieb angefertigt wurde, hat die Polizei eigenen Angaben zufolge den 21-Jährigen identifiziert und vorübergehend festgenommen. Den Mann erwarte nun eine Strafanzeige.