Festnahme in Nürtinger Restaurant

1 Die Polizei nahm die Frau in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Am Dienstagabend hat die Polizei in einem Nürtinger Restaurant (Kreis Esslingen) eine Frau in Gewahrsam genommen. Sie war stark alkoholisiert, schrie umher und leistete heftigen Widerstand.















Link kopiert

Eine stark alkoholisierte Frau hat am Dienstagabend in einem Nürtinger Restaurant in der Heiligkreuzstraße (Kreis Esslingen) für Aufsehen gesorgt und ist daraufhin festgenommen worden. Die 34-Jährige schrie laut Polizeiangaben umher und belästigte die anderen Gäste massiv. Auch den alarmierten Polizeibeamten gelang es nicht, die Frau zu beruhigen.

Tritte gegen Einsatzkräfte

Die Einsatzkräfte sprachen einen Platzverweis aus – dem die 34-Jährige jedoch nicht nachkam. Als die Beamten sie davon abhalten wollten, in die Gaststätte zurückzukehren, leistete sie heftigen Widerstand und wurde daraufhin festgenommen. Dabei – und auch während der anschließenden Fahrt zur Wache – trat die Frau mehrmals gegen die Einsatzkräfte.

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Die Beschuldigte wurde wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.