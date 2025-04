Festnahme in Nürtingen: 34-Jähriger wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft

1 Die Polizei nahm de Mann bereits am vergangenen Mittwoch fest. (Symbolfoto) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Michael Bihlmayer

Die Polizei hat im Rahmen von Ermittlungen in Rauschgiftmilieu Marihuana, Ecstasy und Bargeld bei einem mutmaßlichen Drogendealer gefunden. Der Mann wurde in Untersuchungshaft genommen.











Link kopiert

Die Polizei hat am Mittwoch vergangener Woche (16. April) in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine größere Menge Drogen sowie Bargeld bei einem 34-Jährigen sichergestellt. Der Mann steht im Verdacht, von seinem Wohnort aus mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Esslingen fanden bei einer Durchsuchung über 100 Gramm Marihuana, mehrere Ecstasy-Tabletten, mutmaßliches Dealergeld in Höhe von mehreren Tausend Euro sowie weitere Beweismittel.

Der polizeibekannte und vorbestrafte Mann wurde vorläufig festgenommen und am folgenden Tag dem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Stuttgart erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 34-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei Esslingen zum Umfang des Drogenhandels dauern an.