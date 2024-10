Festnahme in Nürtingen: 26-Jähriger attackiert Mitbewohner mit Metallwerkzeug

1 Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in der Nacht fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Die Polizei hat einen 26-Jährigen festgenommen, der in der Nacht zum Samstag einen 55 Jahre alten Mitbewohner mit einem stumpfen Metallwerkzeug auf den Kopf geschlagen haben soll. Er befindet sich in Untersuchungshaft.











In der Nacht zum Samstag hat ein 26-Jähriger nach Angaben der Polizei in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen Mitbewohner angegriffen und am Kopf verletzt. Dabei nutzte er ein stumpfes Metallwerkzeug, berichtet die Polizei am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Zuvor sollen die beiden Männer in einer Gemeinschaftsunterkunft in einen Streit geraten sein.

Die Einsatzkräfte wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 0.40 Uhr alarmiert, nachdem der 26-Jährige nach einem zunächst verbalen Streit mit einem stumpfen Metallwerkzeug auf den Kopf des 55-Jährigen eingeschlagen haben soll. Erst als ein Zeuge eingriff, soll der Mann von seinem Kontrahenten abgelassen haben.

Die Polizei nahm ihn in der Folge fest und sicherte das mutmaßlich als Waffe verwendete Werkzeug. Seit Sonntag ist der 26-Jährige in Untersuchungshaft. Der 55-Jährige musste unterdessen mit stark blutenden Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Er musste nicht stationär aufgenommen werden.