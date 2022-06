1 Die Polizei konnte am Mittwoch einen mutmaßlichen Autodieb festnehmen. (Symbolfoto) Foto: SDMG/

Ein 42-Jähriger soll in der Nacht auf Mittwoch versucht haben, auf dem Gelände eines Autohändlers in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) einen hochwertigen Porsche zu stehlen.















Link kopiert

Die Polizei ermittelt gegen einen 42-Jährigen, der in der Nacht auf Mittwoch versucht haben soll einen Porsche zu stehlen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch bekannt gaben, soll der Tatverdächtige gegen 2.50 Uhr den Diebstahlalarm eines Autohändlers ausgelöst haben, woraufhin dieser die Polizei alarmierte. Beim Eintreffen stellten die Beamten an einem hochwertigen Porsche fest, dass offenbar versucht worden war, den Wagen aufzubrechen. Bei der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte schließlich der 42-jährige mutmaßliche Täter nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt durch einen Polizeihubschrauber in einem Waldstück entdeckt werden. Die Beamten am Boden nahmen den polizeibekannten Mann widerstandslos fest. Mittlerweile ist der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Ob ein Zusammenhang mit dem Diebstahl eines hochwertigen Porsche in der vergangenen Woche in Leinfelden-Echterdingen besteht, ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.