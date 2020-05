1 In eine Gaststätte am Kirchheimer Schloßplatz wurde laut Polizei eingebrochen. Foto: picture alliance / dpa/Horst Ossinger

Die Polizei hat nach eigenen Angaben drei Tatverdächte in Kirchheim festgenommen, die wohl in eine Gaststätte am Schloßplatz eingebrochen sind.

Kirchheim - Nach einem Einbruch am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei nach eigenen Angaben drei Tatverdächtige festgenommen. Eine Zeugin hatte um 4.30 Uhr die Polizei alarmiert, da sie mehrere maskierte Personen während eines Einbruchs in ein Restaurant am Schloßplatz in Kirchheim beobachtet hat. Die Täter flüchteten daraufhin in verschiedene Richtungen. Die Polizei konnte bei der anschließenden Fahndung zwei Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 18 Jahren im Bereich des Geflügelmarktes vorläufig festnehmen. Ein weiterer, 16 Jahre alter Jugendlicher wurde von den Beamten auf einem Fußweg zwischen dem Bahnhof und einer Schule vorläufig festgenommen. Einige von ihnen waren laut Polizei mit gestohlenen Fahrrädern unterwegs. Die Polizei vermutet, dass zwei weitere Täter unerkannt flüchten konnten. Die Jugendlichen hatten gewaltsam das Fenster der Gaststätte geöffnet und darin Schränke und Schubladen durchwühlt. Laut Polizei haben die Einbrecher nichts gestohlen. Nach Abschluss der polizeilichen Kontrollen wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben.