Festnahme in Esslingen: Mit Steinen geworfen – Polizist bei handgreiflichem Streit verletzt

1 Weil ein 24-Jähriger Widerstand leistete, ist ein Polizist in Berkheim leicht verletzt worden. Foto: Marijan Murat/dpa

Zwei Gruppen haben nach einer Veranstaltung in Esslingen-Berkheim Streit angefangen. Als die Polizei eingriff, verletzte ein Mann einen Polizisten.











Mehreren Strafanzeigen sieht ein 24 Jahre alter Mann entgegen, nachdem er am frühen Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen worden ist. Gegen 3.15 Uhr wurde die Polizei verständigt, da es im Rahmen einer Veranstaltung in der Osterfeldhalle in Esslingen-Berkheim zu einem gewalttätigen Streit zwischen zwei Gruppierungen mit insgesamt sieben Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gekommen war.

Einige bewarfen den Wagen einer anderen Person mit Steinen

Die Ursache war, dass Teile einer Gruppe zuvor den Wagen einer Person der anderen Gruppe mit Steinen und anderen Gegenständen beworfen haben sollen. Zwei beteiligte Personen sind offensichtlich verletzt worden, wie das Polizeipräsidium Reutlingen berichtet. Die beiden verweigerten jedoch eine Behandlung durch den Rettungsdienst, der zu dem Streit gerufen worden war.

Nachdem ein Zeuge den Beamten vor Ort einen Hinweis auf die Beteiligung des 24-Jährigen an der Auseinandersetzung gab, wollten die Einsatzkräfte dessen Identität feststellen. Dagegen setzte sich der Mann körperlich zur Wehr. Dabei verletzte er einen 26-jährigen Polizeibeamten. Deshalb kam der 24-Jährige in Gewahrsam.