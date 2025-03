Festnahme in Esslingen: Mann randaliert auf Straße und verschanzt sich in Wohnung – Polizeihund eingesetzt

1 Ein Polizeihund überwältigte den Mann. (Symbolfoto) Foto: imago//imago stock&people

Ein Mann hat am Dienstagabend in Esslingen-Zell zunächst auf der Straße mit Gegenständen geworfen und sich daraufhin bewaffnet in seiner Wohnung verschanzt. Die Polizei brachte ihn wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik.











Ein psychisch auffälliger Mann hat am Dienstagabend in Esslingen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 18.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil ein Anwohner in der Hauptstraße in Zell randalierte und Gegenstände umherwarf, berichtet ein Sprecher.

Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Mann bereits in seine Wohnung zurückgezogen und reagierte nicht auf Kontaktversuche.

Mit Messer in Wohnung verschanzt

Als die Polizei sich Zutritt verschaffte, hielt der Mann ein Messer in der Hand. Weil Pfefferspray keine Wirkung zeigte, wurde ein Diensthund eingesetzt. Der Mann wehrte sich so heftig, dass mehrere Beamte nötig waren, um ihn zu fesseln.

Polizeihund verletzt Randalierer – Beamte ermitteln

Er erlitt durch Hundebisse Verletzungen und wurde zunächst im Krankenhaus behandelt, bevor er in eine Fachklinik eingeliefert wurde. Ein Polizist zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.