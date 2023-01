Festnahme in Esslingen

1 Die Polizei nahm in Esslingen einen mutmaßlichen Rauschgifthändler fest. Foto: IMAGO//Marius Bulling

Am Dienstag konnte die Polizei in Esslingen nach vorausgegangenen Ermittlungen einen 31-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler festnehmen. Ein Drogenspürhund erhärtete den Verdacht.















Die Esslinger Polizei konnte am Dienstagabend einen mutmaßlichen Drogenhändler festnehmen. Der Festnahme waren entsprechende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und einer Rauschgiftermittlungsgruppe vorausgegangen, wie aus einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Demnach wurde der 31-jährige Tatverdächtige am Dienstagabend festgenommen und inhaftiert. Nach einem Rauschgiftgeschäft konnten die Ermittler den Mann demnach in der Unterkunft für Geflüchtete antreffen, in der der Mann untergebracht ist. Eine Durchsuchung seines Zimmers dort förderte 350 Gramm Marihuana, mehr als 30 Tabletten Ecstasy und mehrere Gramm Kokaingemisch zu Tage. Zudem fanden die Ermittler mehrere hundert Euro Bargeld. Auch ein Rauschgiftspürhund war im Einsatz.

Der bereits einschlägig vorbestrafte Gambier ist seit Mittwoch in Untersuchungshaft.