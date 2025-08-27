Festnahme in Esslingen: 28-Jähriger verhaftet – Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat

1 Die Polizei nahm den Verdächtigen fest, er ist unterdessen in Untersuchunghaft. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Nachdem eine Zeugin am Montagabend zwei Verdächtige meldeten, , konnte die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen.











Ein 28 Jahre alter Mann ist am späten Montagabend in Esslingen nach einem versuchten Wohnungseinbruch festgenommen worden. Eine Zeugin hatte gegen 22.50 Uhr in der Mülbergerstraße zwei teilweise maskierte Männer bemerkt und sofort die Polizei verständigt, wie ein Sprecher berichtet.

Die ersten Beamten entdeckten vor Ort einen Mann, der sich zunächst in einem Gebüsch versteckt hielt. Dann versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Da er trotz Aufforderungen nicht stoppte, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Der Mann stürzte daraufhin und konnte überwältigt werden.

Der Festgenommene wurde zum Polizeirevier gebracht und vom Rettungsdienst untersucht, da er leichte Augenreizungen erlitt. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten mehrere Schraubenzieher, eine Taschenlampe und eine Maskierung sicher. Sein mutmaßlicher Komplize entkam unerkannt, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Am Wohnhaus fanden die Ermittler Aufbruchspuren an einer Kellertür sowie umgeworfenes Mobiliar auf einem Balkon.

Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Der 28-Jährige, der bislang nicht polizeilich aufgefallen war, wurde am Dienstag dem Haftrichter in Esslingen vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl, der in Vollzug gesetzt wurde. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach seinem Komplizen blieb bislang erfolglos. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem zweiten Mann dauern an.