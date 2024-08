Festnahme in der Neckarvorstadt: Drogen-Brennpunkt mitten in Stuttgarter Wohngebiet

Drogen-Brennpunkt mitten in Stuttgarter Wohngebiet

Festnahme in der Neckarvorstadt

6 Polizeibeamte auf Streife durch die Mombach-Grünanlage. Anwohner sammeln hier regelmäßig Spritzen ein. Foto: Sebastian Steegmüller

Nach zahlreichen Beschwerden über Junkies, die in der Cannstatter Mombach-Grünanlage und im angrenzenden Wohngebiet Rauschgift konsumieren, überwacht die Polizei das Gebiet verstärkt. Am Donnerstagabend ist wieder ein großer Polizeieinsatz.











Benutzte Spritzen liegen am Rand von Spielplätzen, Rasierklingen unter Sitzbänken und blasse Junkies mit Augenringen ziehen durch die Straßen. Die Rede ist nicht vom Alltag in Berlin-Neukölln oder dem Frankfurter Bahnhofsviertel, sondern von einem Wohngebiet in Stuttgart: der Cannstatter Neckarvorstadt.