Festnahme in Denkendorf: Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat ertappt

1 Ein mutmaßlicher Einbrecher ist am Donnerstagabend auf frischer Tat ertappt worden. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Zeugen hatten am Donnerstagabend eine verdächtige Person in einer Metzgerei in Denkendorf (Kreis Esslingen) beobachtet. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.











Die Polizei hat am späten Donnerstagabend in Denkendorf einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 35-Jährige befindet sich laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen bereits in Untersuchungshaft. Angaben darüber, ob und was der Mann gestohlen hat, wurden nicht gemacht.

Nachdem aufmerksame Zeugen gegen 22.45 Uhr eine verdächtige Person in den Räumlichkeiten eines Metzgereibetriebes in der Albstraße entdeckt hatten, verständigten diese die Polizei. Mehrere Polizeistreifen eilten daraufhin an die angegebene Adresse in Denkendorf. Dort konnten die Beamten den mutmaßlichen Einbrecher, der offenbar gerade flüchten wollte, unmittelbar nach dem Verlassen des Gebäudes festnehmen.

Beamte klären, ob er für weitere Einbrüche in Betracht kommt

Der 35-Jährige wurde am Freitag der Haftrichterin beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Sie erließ einen Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Die Ermittlungen zur Tat hat das Polizeirevier Filderstadt übernommen. Die Beamten werden dabei auch prüfen, ob der Mann für weitere Einbruchsdiebstähle in Betracht kommt.