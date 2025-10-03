Festnahme in Denkendorf: 30-jähriger beschädigt Außenspiegel an geparkten Autos

Die Polizei hat einen 30-Jährigen vorläufig festgenommen, weil er die Spiegel geparkter Autos in Denkendorf beschädigt haben soll. Weitere Geschädigte werden gesucht.
Ein 30-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen, weil er am Donnerstag gegen 22.30 Uhr an mindestens zwei geparkten Autos in der Robert-Bosch-Straße in Denkendorf die Außenspiegel beschädigt haben soll. Zeugenaussagen hatten die Polizei auf die Spur des Mannes gebracht. Er wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann weitere Fahrzeuge beschädigt haben könnte, sucht die Polizei unter Telefon 07 11/70 91-3 weitere Geschädigte.