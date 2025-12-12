Festnahme Esslingen-Sulzgries: 35-Jähriger soll auf offener Straße Frauen und Mädchen sexuell belästigt haben

1 In Sulzgries ist ein Mann festgenommen worden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Ein 35-Jähriger soll in Esslingen-Sulzgries Frauen und Mädchen belästigt haben. Er ist mittlerweile in Haft. Die Polizei sucht Zeugen, um die Vorfälle aufzuklären.











Ein 35-Jähriger soll am Mittwoch in Esslingen mehrere Frauen und Mädchen sexuell belästigt haben. Die Polizei hat ihn festgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Demnach ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen den Mann. Er stehe im Verdacht, am Mittwoch mehrere Sexualstraftaten, unter anderem zum Nachteil von Minderjährigen, begangen zu haben. Außerdem wird ihm versuchter Handtaschenraub vorgeworfen. Infolge dieser Tat ist es der Polizei gelungen, den 35-Jährigen festzusetzen. Der Tatverdächtige befinde sich bereits in Untersuchungshaft, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

35-Jähriger soll Frauen an Bushaltestelle in Sulzgries belästigt haben

Der Beschuldigte soll sich den weiteren Angaben zufolge am Mittwoch gegen 15.45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Maienwalterstraße im Stadtteil Sulzgries mehreren Frauen von hinten genähert und diese auf unsittliche Art und Weise angefasst haben. Nach den Taten sei der 35-Jährige zu Fuß geflüchtet.

„Wenig später soll derselbe Beschuldigte im Bereich der Sulzgrieser Straße eine Frau zunächst zu Fuß verfolgt und im weiteren Verlauf deren Handtasche ergriffen haben“, berichtet die Polizei weiter. Die Geschädigte habe sich aber gewehrt und die Tasche in ihrem Besitz behalten. Sie sei weggerannt und habe Passanten angesprochen. Daraufhin sei der Tatverdächtige an Ort und Stelle von den verständigten Polizeibeamten vorläufig festgenommen worden.

Beschuldigter tritt Polizisten bei Festnahme in Esslingen

Den weiteren Angaben zufolge leistete der 35-Jährige körperlichen Widerstand, als er in eine Arrestzelle transportiert werden sollte. Er habe unter anderem gegen die Beamten getreten. Drei von ihnen zogen sich demnach leichte Verletzungen zu, konnten ihren Dienst aber fortführen.

Der 35-Jährige ist laut Polizei am Donnerstag beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt worden, der dem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl stattgab, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Esslingen dauern eigenen Angaben zufolge noch an. Sie bittet Zeugen, denen der Mann im Bereich der Esslinger Stadtteile Sulzgries und Rüdern aufgefallen ist oder die möglicherweise selbst von ihm unsittlich berührt wurden, sich unter Telefon 07 11 / 39 90-330 zu melden.