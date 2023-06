SEK-Einsatz in Rudersberg

1 Polizeieinsatz in der Ortsmitte von Rudersberg Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Die Polizei nimmt am Donnerstag mit Hilfe von Spezialisten einen 28-jährigen Mann fest. Vermutet worden war, dass der Tatverdächtige eine Schusswaffe haben könnte.















Link kopiert

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Donnerstag für Aufsehen in der Ortsmitte von Rudersberg gesorgt. Gegen 20.45 Uhr haben Ermittler mit Unterstützung durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos einen 28-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann liegt offenbar ein von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkter Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung und Nötigung vor. Über Details der Vorwürfe ist nichts bekannt, auch eine Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen zu der Festnahme nennt keine Hintergründe.

Hinzugezogen wurden die SEK-Kräfte, weil von der Polizei vermutet worden war, dass der Tatverdächtige auch im Besitz einer Schusswaffe sein könnte. Laut einem Polizeisprecher ließ sich der 28-Jährige am Donnerstagabend aber widerstandslos festnehmen. Er wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.