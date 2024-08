Festnahme am Bahnhof Wendlingen: 25-Jähriger muss nach Attacke auf Polizisten in Spezialklinik

25-Jähriger muss nach Attacke auf Polizisten in Spezialklinik

Festnahme am Bahnhof Wendlingen

Polizisten haben am Wendlinger Bahnhof einen Mann aufgegriffen (Symbolfoto).

Bundespolizisten haben am Mittwoch am Bahnhof Wendlingen (Kreis Esslingen) einen Mann zu Boden gebracht, gefesselt und in eine Spezialklinik verfrachtet. Grund war Behördenangaben zufolge eine Attacke des 25-Jährigen auf die Einsatzkräfte.











Weil er Bundespolizisten angegriffen haben soll, befindet sich ein 25-Jähriger in einer Spezialklinik und sieht sich Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ausgesetzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend am Bahnhof Wendlingen, als die zwei Beamten den Mann aufgreifen wollten.

Mann läuft im Gleisbereich

Auslöser war demnach, dass der 25-Jährige sich gegen 20.45 Uhr im Gleisbereich aufhielt und in Richtung Plochingen lief. Der Mann bemerkte wohl, dass er von den Polizisten gesehen worden war. Er habe sich auf einen Bahnsteig begeben und versucht, zu flüchten, berichtet die Polizei weiter. Die Einsatzkräfte hätten ihn beim Treppenabgang stellen können, wobei der Mann sie unvermittelt mit einem Faustschlag attackiert habe.

Daraufhin sei der 25-Jährige unter dem Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes zu Boden gebracht und gefesselt worden. Der aggressive Mann habe im Anschluss mehrfach Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet und sei schließlich aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingeliefert worden.