1 Auch Alkoholverbot und Kameraüberwachung gehören zum Instrumentenkasten, um Brennpunkte wie am Esslinger Bahnhofsvorplatz zu entschärfen. Foto: Philipp Braitinger

Gibt es No-Go-Areas in der Stadt? Nein, sagt der Ordnungsbürgermeister Yalcin Bayraktar. Doch der Angriff an einer Schule und der Brennpunkt am Bahnhof stören das Sicherheitsgefühl. Das Festival „Auf deiner Seite“ soll zeigen, was mit Prävention möglich ist.















Link kopiert

Die Gewalttat an der Esslinger Katharinenschule hat viele Menschen schockiert. Ein Mann hatte ein Mädchen und eine Frau mit einem Messer niedergestochen. Darüber hinaus werden in einer Stadt mit mehr als 90 000 Einwohnern immer wieder Delikte begangen, die Menschen verunsichern. Die Kommunale Kriminalprävention der Stadt Esslingen lädt am Samstag, 25. Juni, zum Austausch rund um die Themen Sicherheit und Prävention ein. Von 11 bis 16 Uhr werden beim Festival „Auf deiner Seite“ die Ritterstraße, der Fischbrunnenplatz und der Hafenmarkt zur Bühne für Organisationen, Einrichtungen und Vereine, die sich in ihrer Arbeit mit Sicherheit und Prävention befassen.