Festival „Stadt im Fluss“: Esslinger Kulturfest widmet sich diesmal dem Thema Überfluss

1 Das Kulturfest „Stadt im Fluss“ macht Esslingen zur großen Bühne. Foto: Roberto Bulgrin

Künstlerinnen, Künstler und Kulturinstitutionen wollen die Esslinger Kulturszene vom 27. bis 29. September von ihrer besten Seite zeigen. Das Festival „Stadt im Fluss“, das alle drei Jahre stattfindet, widmet sich diesmal dem Überfluss aus kulturellen Perspektiven.











Die Esslinger Kulturszene will sich von ihrer kreativsten Seite zeigen, wenn vom Freitag, 27., bis Sonntag, 29. September, das Festival „Stadt im Fluss“ an vielen Orten in Esslingen Akzente setzt. Künstlerinnen, Künstler und Kulturinstitutionen wollen drei Tage lang zeigen, was die örtliche Szene zu bieten hat. Wie jedes Mal steht das Festival unter einem verbindenden Motto – diesmal geht es unter dem Titel „Stadt im Überfluss?“ um die scheinbar unendlichen Möglichkeiten des Konsumierens und dessen Auswirkungen. „Seit jeher ist ‚Stadt im Fluss’ eine Projektionsfläche für die innovative Esslinger Kulturszene“, schreibt das Organisationsteam. „Mithilfe von Kunst werden aktuelle Themen neu betrachtet und in die diverse Stadtgesellschaft getragen.“