Festival in Ludwigsburg: Vorverkauf fürs Ballonblühen 2026 gestart

Innerhalb kurzer Zeit hat sich das Festival Ballonblühen im Schlossgarten in Ludwigsburg zu einem Publikumsliebling entwickelt. Die Veranstalter – das Blühende Barock und die Eventstifter GmbH – werfen nun mit einer Mitteilung bereits einen Blick auf die Neuauflage im kommenden Frühjahr. Zum 17. bis 19. April wird das Ballonblühen wieder dazu einladen, „zu staunen, zu träumen und gemeinsam den Zauber der Lüfte zu erleben“, heißt es darin in blumigen Worten.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr hatte es gleich einen Weltrekord gegeben, 81 Ballone schwebten fünf Minuten lang zeitgleich über dem Boden. In diesem Jahr wurde das Festival mit neuen bunten Drachen weitergeführt. „Spätestens, wenn bei Einbruch der Dunkelheit die Ballone zu leuchten beginnen und Musik den Garten erfüllt, spürt man pure Magie. Das ist das Blühen der Ballone im Blühenden Barock“, sagt Michael Scholz, Gründer von Eventstifter.

Heißlftballone werden derzeit gefertigt

Auch bei der dritten Auflage werden Modell-Heißluftballone und farbenfrohe Drachen die Gartenanlage rund ums Residenzschloss in ein leuchtendes Schauspiel verwandeln – zwischen Blüten, Live-Musik und Walking-Acts. Im Mittelpunkt des Festivals werden erneut die fantasievoll gestalteten Modell-Heißluftballone stehen. Ob leuchtende Tiere, märchenhafte Figuren oder kunstvolle Sonderformen: Jedes Modell ist ein Unikat und mit viel Handwerkskunst gefertigt.

Die Ballonfahrer haben bereits neue Sonderformen angekündigt, welche derzeit mit Liebe zum Detail in Handarbeit entstehen. Ergänzt wird das Schauspiel durch Drachen und Windspiele, die sich leicht im Wind bewegen, über den Wegen tanzen oder als flatternde Kunstwerke entlang der Gartenpfade schweben.

Tickets sind flexibel einsetzbar

Der Vorverkauf hat am Donnerstag begonnen. Die Flex-Tickets ermöglichen einen flexiblen Eintritt an einem der Veranstaltungstage. Weitere Infos finden sich auf www.ballonbluehen.de.