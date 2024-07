Festival im Ostfilderner Zentrum Zinsholz: Psychedelische Klänge jenseits des Mainstream

1 Die niederländische Band Bismut spielt am 20. Juli im Zentrum Zinsholz. Foto: Bismut

Zwei Tage lang steht das Jugendzentrum Zinsholz am 19. und 20. Juli im Zeichen des Eastfilly Festivals. Zum Aufwärmen gibt es schon am 3. Juli ein Konzert mit der Pariser Band Baron Crane.











Psychedelic Rock hat im Zentrum Zinsholz in Ruit eine Heimat. „Damit haben wir uns auch in der Region einen Namen gemacht“, sagt Marc Dreher, der das Eastfilly Festival mit veranstaltet. An diesem Mittwoch, 3. Juli, wärmen sich die Veranstalter schon mal für das zweitägige Musikfest auf: Da ist die Band Baron Crane aus Paris zu Gast, die mit progressiven Klanglandschaften überzeugt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Das Eastfilly Festival findet am 19. und 20. Juli im Zentrum Zinsholz in der Kirchheimer Straße 123 in Ostfildern statt.