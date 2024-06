Festival im Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße: Parklücke wird zum Schaufenster der Popkultur

1 Mit viel Liebe zum Detail verwandelt das Dieselstraßen-Team den sonst so tristen Parkplatz vor dem Kulturzentrum während der Sommerzeit in ein attraktives Festivalgelände. Foto: privat

Drei Wochen lang wird der Parkplatz vor dem Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße vom 27. Juni bis 20. Juli zum Festivalgelände. Dort steigt das Parklücke-Festival, das zum Schaufenster aktueller Popkultur werden und verstärkt junges Publikum ansprechen soll.











Manchmal wird aus der Not eine Tugend: Als zu Beginn der Corona-Pandemie Veranstaltungen in Sälen nicht oder nur unter drastisch erschwerten Bedingungen möglich waren, hatten die Macherinnen und Macher des Kulturzentrums Dieselstraße die Idee, ihr Konzertprogramm kurzerhand ins Freie zu verlegen. So war vor fünf Jahren das Parklücke-Festival entstanden. Mittlerweile ist daraus eine Veranstaltungsreihe geworden, die ihren festen Platz im Jahresprogramm des Kulturzentrums in der Esslinger Pliensauvorstadt hat. Die Idee ist ebenso simpel wie erfolgreich: Der sonst so schmucklose Parkplatz vor dem Veranstaltungshaus wird für einige Wochen in einen attraktiven, nicht-kommerziellen Ort für Kunst und Kultur verwandelt – das Publikum darf ohne Konsumzwang und bei freiem Eintritt Musik genießen und verweilen. Vom 27. Juni bis 20. Juli erlebt das Festival seine fünfte Auflage.