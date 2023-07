1 Die Esslinger Goldschmiedemeisterin Ellen Weber-Mack hatte die Idee für das solidarische Festival „Geben & Geben“. Foto: Roberto Bulgrin

Das solidarische Festival „Geben und Geben“ in der Dieselstraße ist eine Plattform für junge Selbstständige. Die Kunsthandwerker, Designer und Künstler aus der Region spenden zehn Prozent ihres Umsatzes aus der dreitägigen Verkaufsausstellung an ein soziales Projekt.















Link kopiert

Mit einer digitalen Aktion, die auf die schwierige Situation der selbstständigen Kunsthandwerker, Künstler und Designer während der Corona-Pandemie aufmerksam machen wollte, sind sie gestartet. Mittlerweile ist daraus durch viel Engagement und fleißiges Netzwerken ein kleines Festival in Esslingen entstanden, das unter dem Motto „Geben und Geben“ an diesem Wochenende im Kulturzentrum Dieselstraße bereits in die dritte Runde geht. Überzeugt vom solidarischen Gedanken, spenden die ausstellenden Kreativen zehn Prozent des Gesamterlöses an ein soziales Projekt.